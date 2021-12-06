В Тюмени 6 декабря 2021 года обещают гололедицу и понижение температуры воздуха. Фото: Вадим Бегун

По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня, 6 декабря, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. На территории города понизится температура наружного воздуха, появится и гололедица на дорогах.

– Прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 6 – 11 м/с. Понижение температуры ночью до -7…-9 градусов, днём до -5 …-7 градусов, – сообщили в едином центре оперативного реагирования областной столицы.