На улице Первомайской в Тюмени 6 декабря 2021 года на два часа отключат сразу три светофора. Фото: Вадим Бегун

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 6 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 10.00 отключение произойдет на пересечении улиц Первомайской и ул. Смоленской; ул. Первомайской и ул. Вокзальной; ул. Герцена и ул. Первомайской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.