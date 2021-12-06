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Общество5 декабря 2021 21:07

Погода на 6 декабря 2021 года в Тюмени: весь день будет идти снег

Солнце скроется за тучами на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени весь день будет идти снег.

В Тюмени весь день будет идти снег.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 6 декабря, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Весь день будет идти снег, который к вечеру должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью минус 4-5 градусов, днем ожидается минус 5-10. Вечером столбики термометров покажут 14-16 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, северо-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода - 6 июня - будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.