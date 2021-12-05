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Дом. Семья5 декабря 2021 9:28

Тюменские зооволонтеры обсудили проблемы негуманного обращения с животными

Добровольцы провели несколько благотворительныз акций
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские зооволонтеры обсудили проблемы негуманного обращения с животными

Тюменские зооволонтеры обсудили проблемы негуманного обращения с животными

Фото: Татьяна Коркина

Зооволонтеры общественного объединения «Ладонь и лапа» собрали более 1 тонны продовольственных товаров. По словам руководителя Тюменского регионального объединения организации Владислава Сиюткина, год начался с реализации проекта «Рука помощи», поддержанного ТюмГУ.

- Мы провели несколько благотворительных сборов и выездов в приют «Лучший друг». Присоединялись к сборам все желающие - они приносили корма, крупы, овощи, предметы первой необходимости, древесные наполнители. Неравнодушные тюменцы помогали прибраться в вольерах, погулять с животными, - цитирует Сиюткина издание «Тюменская линия».

Другое мероприятие зооволонтеров – просветительский проект «Три касания», нацеленный на вовлечение школьников и студентов в дискуссии о причинах и решениях проблемы негуманного обращения с животными.

Как отметил Владислав Сиюткин, на образовательном интенсиве «Школа зоопросветителя» участники узнали важную информацию о проблеме бездомных животных, работе со школьниками и создали планы уроков.