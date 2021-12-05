Тюменцы пожертвовали своей кровью ради незнакомых людей Фото: Татьяна Коркина

Более 160 человек поучаствовали в Донорской субботе, которая прошла в конце ноября 2021 в Областной станции переливания крови. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, такое мероприятие проводят ежемесячно, чтобы работающие смогли стать донорами в выходной день.

Из-за коронавируса поток на Станцию сократился, но в 2021 году за январь-октябрь здесь провели почти 33,5 тысячи процедур. Заготовлено более 30,5 тысяч литров цельной крови, в т.ч. около 2,2 тысяч литров – в выездных условиях.

По словам главврача Областной Станции переливания крови Александра Гаврилея, донорство – это возможность спасти жизнь незнакомого человека, т.к. искусственной альтернативы продуктам крови пока не существует.

- Пожертвованная донорами кровь используется при сложных операциях или родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах, гематологических, онкологических и других заболеваниях. Кровь одного донора разделяется на компоненты и благодаря этому может спасти жизнь нескольким пациентам, - рассказал Гаврилей.