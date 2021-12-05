Жителей Ишима научат работать с имитацией сусального золота

Работать с имитацией сусального золота – поталью – научатся жители Ишима на площадке мультицентра «Моя территория» 7 декабря в 18 часов. Как сообщает «Мегатюмень», посетить мастер-класс смогут все желающие.

По словам одной из организаторов мастер-класса, победительницы проекта «Творческий город» Ксении Богдановой, участники создадут картину по собственной задумке, а в дальнейшем смогут повторить работу самостоятельно.

- Я рисую с детства, и творчество является той нишей, которая вдохновляет меня. Создание картин — это особый процесс. Мне хочется доказать, что талант приходит с опытом, и научиться рисовать может каждый, - говорит Ксюша.

Чтобы посетить мероприятие, нужно предъявить QR-код о вакцинации. Мастер-класс проводится в рамках проекта Ксении «Золотое знакомство». Грант на его реализацию она получила на конкурсе молодежных инициатив «Творческий город».