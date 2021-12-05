В конкурсе «Новогодняя игрушка» поучаствуют и коллективы, и индивидуальные авторы Фото: Татьяна Коркина

Принять участие в конкурсе «Новогодняя игрушка» смогут жители Тюмени, продемонстрировав свои творческие способности. В конкурсе предусмотрено как участие коллективов, так и участие индивидуальных авторов. Поучаствовать в конкурсе могут все желающие от 3 до 20 лет, причем в каждой из трех номинации выявят победителей.

Как сообщает «Вслух.ру», жюри оценит оригинальность идеи и креатив «Сказочного персонажа». Можно сделать Быка и Тигра – символов приходящего года, правда, они должны находиться на подставке.

В номинации «Елочка, иголочки» игрушки должны быть не более 50 см. В этой номинации принимаются макеты новогодних елок. Елочки пониже (до 25 см) можно предложить в номинации «Новогодний переполох».

Каждую поделку нужно «промаркировать», указав название композиции, автора и возраст. Работы принимаются до 14 декабря 2021, а итоги подведут 24 декабря на площади перед Домом культуры.