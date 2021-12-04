Беременный подросток, попавший в ДТП на Советской в Тюмени, получил травму брюшной полости Фото: Татьяна Коркина

В ДТП, которое произошло в Тюмени 4 декабря, пострадали 23-летний парень и его 16-летняя беременная подруга. Известно, что они переходили по пешеходному переходу, который не оснащен светофором, на улице Советской.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, пострадавшие получили разные травмы. Их госпитализировали в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что девушке оказывают помощь в детском хирургическом отделении. Она получила травму брюшной полости.

- Вызов поступил в 12:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:27. После осмотра и оказания помощи пострадавшую доставили в ОКБ № 2, - отметили в департаменте.