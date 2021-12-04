Губернатор Александр Моор вошел в Высший совет партии «Единая Россия»

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в Высший совет партии «Единая Россия». Решение принято 4 декабря 2021 года на третьем этапе XX Съезда партии в Москве. В повестке мероприятия, приуроченного к 20-летию организации, - подведение итогов выборов – 2021 и кадровые ротации в высшем и генеральном советах партии.

В работе съезда принимает участие делегация Тюменской области, куда вошли, помимо губернатора, мэр Тюмени Руслан Кухарук, секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов и депутат Тюменской областной Думы Ольга Швецова.