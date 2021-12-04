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Общество4 декабря 2021 15:22

Жители Тюмени смогут найти «Чудо возле дома»

Специальный новогодний маршрут запускают 6 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Контора пароходства

Фото: Контора пароходства

Специальный новогодний маршрут «Чудо возле дома», на котором можно получить подарки, 6 декабря запускает мультицентр «Контора пароходства». Чтобы пройти его, нужно написать чат-боту в Telegram.

Как сообщает «Мой портал», на маршруте можно услышать рассказ о новой детской площадке, о дружбе между соседями, о встрече, которая переросла в брак, о работе Снегурочкой и о многом другом. По словам менеджера проекта «Мартин, проводи» Виктории Киселевой, специальный маршрут запускают в преддверии Нового года потому, что организаторам нравится создавать новогоднее настроение.

- А еще готовим 5 особенных боксов с сюрпризами, - рассказала она.

Для прохождения маршрута нужно ввести в строке поиска Telegram @KontoraMartin_bot и выбрать «Чудо возле дома». Приз достанется тому, кто пройдет маршрут и найдет на нем подсказку. А ещё можно следить за сторис в «Инстаграме» мультицентра.

Напомним, что посетить «Контору пароходства» можно при предъявлении QR-кода с 10 до 22 часов.