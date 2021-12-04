Работник Центра «Пышма» Светлана Малгина из Тюмени - в числе победителей Всероссийского конкурса Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Работник центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» Светлана Малгина стала победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. По данным департамента социального развития Тюменской области, награду социальный работник получила 29 ноября из рук министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» Светлана Малгина заняла почетное II место. Отделением она руководит с 2010 года. Она и ещё 38 специалистов помогают детям-инвалидам по зрению, слуху, речи и ребятам с хроническими заболеваниями.

– Все представленные проекты-победители войдут в библиотеку лучших практик для дальнейшего тиражирования в регионах, – сообщил Антон Котяков.

Всего во всех этапах конкурса поучаствовали более 2 тысяч специалистов. В финал по 15 номинациям вышли 262 участника из 72 регионов.