В Уватском районе из 75-ти миллионов икринок пеляди, чира и муксуна вырастят молодь Фото: Татьяна Коркина

Около 75 миллионов икринок пеляди, чира и муксуна поместили на инкубацию в уватский Центр аквакультуры. По словам начальника отдела сельского хозяйства Николая Белова, из икринок вырастят молодь, которую впоследствии выпустят в реку Иртыш.

А ещё центр аквакультуры купил в бассейновый цех более 30 особей сибирского осетра обской популяции. Вид занесен в Красную книгу и много лет его нельзя вылавливать. Поле того, как в Уватском районе появится маточное стадо сибирского осетра, увеличится объем выпуска молоди и ускорятся сроки восстановления естественной популяции.

Стадо осетровых рыб на предприятии «МБМ» уже оценили специалисты Нижнеобского управления Росрыболовства и Госрыбцентра. В маточном стаде отобрали рыб, которые смогут дать 400 тысяч молоди осетра в 2022 году.

- Работа включает в себя комплекс сложных и высокотехнологичных мероприятий. Началом этого процесса является сбор икры, оплодотворение и инкубация. От организованности коллектива и слаженности действий зависит объем и качество заготовленной икры, – цитирует Александра Белова «Тюменская линия».