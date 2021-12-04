Две студентки из Тюмени стали организаторами Всероссийского конкурса для студентов «Твой ход»

Фото: Студсовет Тюменской области

В число организаторов финала Всероссийского конкурса для студентов «Твой ход» в Сочи, который прошел с 26 по 30 ноября 2021, вошли два члена Студсовета Тюменской области – Дания Апасова и Юлия Шульц. В финале всех участников разделили на 8 факультетов по разным тематикам, а Дания и Юля стали старостами для финалистов проекта по направлению «Образование».

В течение трех дней старосты с участниками генерировали идеями, готовили команды к защите проекта и сформировали для финалистов полезные гайды по работе с приложениями созданию ботов и сайтов.

По словам председателя Студенческого совета Тюменской области Дании Апасовой, побыть организатором столь масштабного мероприятия – её давняя места.

- Было забавно и очень символично, что моей «должностью» на конкурсе была именно должность старосты. Так как я староста в своей группе в университете, и была ей же в колледже и в школе, - рассказала девушка.