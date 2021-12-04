Волонтерский центр «Единой России» в Тюменской области поддерживает врачей и их семьи

Фото: Единая Россия

Волонтерский центр «Единой России» в Тюменской области работает с 19 марта 2020 года, то есть 1,5 года. Добровольцы помогают многодетным семьям, поддерживают врачей и их семей, помогают лечебным учреждением и занимаются автоволонтерством. Активисты занимаются волонтерством под руководством председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководителя исполкома регионального отделения партии Ольги Швецовой.

– Помощь старшему поколению – наш долг в это непростое время, – подчеркнула Ольга Швецова, принимавшая участие в работе XX съезда партии.

Например, волонтеры партийного центра и ОНФ выделили дополнительный транспорт для ОКБ № 2 и закупили пять современных электрокардиографов. Депутаты-добровольцы лично возили врачей к пациентам. Медикам привозили продуктовые наборы, новогодние и сладкие подарки для детей.

На свои деньги секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов купил для детей медработников десять новых ноутбуков. Три ноута вручили многодетным семьям медработников ОКБ № 2. А тюменский предприниматель купил 2 тысячи медицинских масок для медперсонала.