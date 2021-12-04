Андрей Артюхов – о народной программе «Единой России»: «Мы находимся в постоянном контакте с гражданами»

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В Тюменской области велась активная работа над «Народной программой» партии «Единая Россия», и отныне все её задумки предстоит воплощать в жизнь. Об этом рассказал секретарь тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, который участвует в XX съезде «Единой России». По его словам, региональное отделение получило от жителей региона 66 тысяч предложений.

– Мы находимся в постоянном контакте с гражданами. Всё, что мы делаем, мы делаем вместе с нашими земляками, – отметил Андрей Артюхов. – Больше всего инициатив поступило по вопросам социальной сферы, они касаются поддержки молодых многодетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил партии придерживаться принципа «выполнили одну задачу – нужно сразу ставить следующую». По словам главы государства, тогда народная программа будет не только воплощаться, но и развиваться.

– С наиболее острыми проблемами они обращаются к «Единой России», надеясь на отклик самой влиятельной политической силы. Ключевую роль здесь должны играть первички. На этом уровне надо развивать общественный диалог, развивать обратную связь, – отметил Владимир Путин.