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Дом. Семья4 декабря 2021 10:26

Кинолог объяснил тюменцам, как сделать так, чтобы на вас не напали беспризорные собаки

Бесхозные животные на самом деле не смелые
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Кинолог объяснил тюменцам, как сделать так, чтобы на вас не напали беспризорные собаки

Кинолог объяснил тюменцам, как сделать так, чтобы на вас не напали беспризорные собаки

Фото: Татьяна Коркина

Собака проявляет агрессию только тогда, когда видит угрозу. Об этом заявил президент Федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов. По его словам, у животного работает инстинкт самосохранения, поэтому рядом с ними нужно вести себя уверенно и спокойно.

Беспризорные собаки – не смелые. Если начнут вести себя агрессивно, замахнитесь на них палкой или камнем, тогда они убегут. Как сообщает «Вслух.ру», собаки считывают интонации, позы, жесты и мимику.

– Если вы шли обычным шагом, а возле них резко изменили поведение и показали неуверенность, то станете для них угрозой. Даже если обходите стороной, делайте это спокойно и уверенно, контролируйте их взглядом, не машите руками, – посоветовал кинолог.