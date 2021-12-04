Кинолог объяснил тюменцам, как сделать так, чтобы на вас не напали беспризорные собаки Фото: Татьяна Коркина

Собака проявляет агрессию только тогда, когда видит угрозу. Об этом заявил президент Федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов. По его словам, у животного работает инстинкт самосохранения, поэтому рядом с ними нужно вести себя уверенно и спокойно.

Беспризорные собаки – не смелые. Если начнут вести себя агрессивно, замахнитесь на них палкой или камнем, тогда они убегут. Как сообщает «Вслух.ру», собаки считывают интонации, позы, жесты и мимику.

– Если вы шли обычным шагом, а возле них резко изменили поведение и показали неуверенность, то станете для них угрозой. Даже если обходите стороной, делайте это спокойно и уверенно, контролируйте их взглядом, не машите руками, – посоветовал кинолог.