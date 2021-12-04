Жители Голышманово побывали на «ЗаваLINKе», гуляя в валенках

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Тематический фестиваль «ЗаваLINKA», посвященную валенкам, провели студенты Голышмановского агропедагогического колледжа. Инициативу креативщиков заметили на областном конкурсе проектов «Моя идея» и выделили на неё грант в размере 50 тысяч рублей. Большинство из участников проекта пришли на праздник в валенках, вспоминая пимокатное производство.

По словам участницы фестиваля Светланы Якушевой, валенки непопулярны среди молодежи. Хотя ей самой в них очень тепло и удобно.

– Сейчас валенки стали красиво декорировать, используя разные техники. Возможно, пройдёт какое-то время и валенки снова будут востребованными. Будем надеяться, что этому поможет организованный фестиваль, – отметила Светлана.

В рамках фестиваля прошли театрализованный концерт, народные игры, хоровод, мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек из покрашенной шерсти. Наставник проекта «ЗаваLINKа» Екатерина Коробцова напомнила, что совсем скоро в Молодежном сквере установят двухметровые валенки. Арт-объект также появится в рамках проекта, сообщает «Мегатюмень».