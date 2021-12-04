Ветеринары рассказали тюменцам, как сделать питомцам голливудскую улыбку Фото: Татьяна Коркина

Питомцам нужно чистить зубы не менее двух раза в неделю, а лучше – ежедневно. Такое мнение выразила тюменский ветеринар Ольга Алентьева. По её словам, приучать домашнее животное к процедуре нужно постепенно: сначала необходимо протирать зубы ватным диском, а потом уже щеткой. Речь идет в первую очередь о собаках, ведь у кошек проблемы с зубами возникают реже. Но это не значит, что котята должны ходить с нечищенными зубами.

Процедура чистки проходит под наркозом. Ветеринары пользуются ультразвуком, полируют зубы полировочной пастой, удаляют больные зубы, осматривают рот и лечат десна. Правда, некоторые владельцы животных отказываются от чистки как раз таки из-за наркоза.

– Если зубы просто почистить, не удалив больные, источник инфекции и боли у животного останется. И такая чистка будет абсолютно бессмысленной, – цитирует Ольгу издание «Тюменская область сегодня».

На всё про всё уходит около часа или двух часов. И до введения наркоза животному делают УЗИ сердца. Санацию рта нужно делать примерно раз в год. Перед этим животное 6 – 8 часов не нужно кормить.