Telegram-канал Вячеслава Володина – на первом месте среди каналов российских политиков Фото: из архива "КП"

Telegram-каналы председателя Госдумы Вячеслава Володина, главы Чечни Рамзана Кадырова и директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой вошли в тройку лидеров рейтинга Telegram-каналов российских политиков, подготовленный на основе развёрнутого анализа данных Медиалогии и TGStat. Рейтинг подготовил АНО «Центр развития политического капитала».

С четвертой по десятую строчку заняли каналы руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева, его заместителя Сарданы Авксентьевой, депутатов Госдумы Михаила Делягина и Марии Бутиной, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и сопредседателя партии «Справедливая Россия – За Правду» Захара Прилепина. При этом каналы Володина, Захаровой, Нечаева и Авксентьевой появились в 2021 году.

Все эти каналы – самые качественные по интересу аудитории, общему охвату и с точки зрения влиятельности. «Центр развития политического капитала» проанализировал контент и метрики более сотни персональных телеграм-каналов российских политиков с 25 ноября 2020 по 25 ноября 2021. Чтобы рассчитать итог, специалисты посмотрели среднее количество просмотров, количество подписчиков, динамику прироста подписчиков в год, использование эмодзи, наличие комментариев, описание профиля и другие упоминания.

В исследовании также отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ»».

По словам Эксперта Центра развития политического капитала Артема Бассараба, за последние 2 года Telegram стал одной из самых влиятельных социальнх платформ среди политически и граждански активной части населения.

- На фоне роста популярности мессенджера среди широкой аудитории очевидно, что Telegram становится одним из самых эффективных политических инструментов в России, - заключил он, подчеркнув, что авторы каналов понимают политическую ценность Telegram и сделали его приоритетом в своих коммуникациях.

Он также отметил, что по совокупности оценок даже без последнего нашумевшего поста с почти 700 тысячами комментариев канал спикера Госдумы набрал наивысший балл в рейтинге. Володин задал в Telegram новый тренд: благодаря тому, что он рискнул открыть комментарии.

- С точки зрения анализа политического процесса не так важно, что сейчас пришли возмущенные антипрививочники или противники QR-кодов. Важно, что пост Володина привёл в Telegram более зрелую аудиторию, и она уже не уйдёт. Всем действующим политикам придётся с этим считаться, – сказал он.