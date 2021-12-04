Мультидисциплинарные бригады выявили диабет и заболевания глаз у жителей Нижнетавдинского района Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Выездную деятельность мультидисциплинарных медицинских бригад практикуют в Тюменской области для жителей небольших населенных пунктов. К примеру, плановую медицинскую помощь жители села Велижаны получают в сельской участковой больницt. Из-за нехватки офтальмологов, неврологов и эндокринологов, которые работают за 30 км от села, к местным жителям приехала бригада Областной больницы №15.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, у троих из 16 пациентов выявили ранее не диагностированные заболевания глаз. А пациентам, у которых выявили хронические заболевания в области невралгии, нужно динамическое наблюдение специалиста и периодическая коррекция лекарственной терапии.

Эндокринолог выявил у одного из 15-ти пациентов сахарный диабет II типа. Ему назначили диетическое питание, физические нагрузки и медикаментозную терапию. Несмотря на то, что при диабете II типа не нужно постоянно принимать инсулин, это серьезное заболевание, которое может привести к поражению почек, суставов и нарушению проницаемости сосудов.

Мультидисциплинарные бригады будут и дальше помогать пациентам в Велижанах и в других населенных пунктах Нижнетавдинского района.