QR-коды помогут участникам автоквеста «Открыть для себя Тобольск». Фото: администрация Тобольска

Командная игра с элементами ориентирования, заданиями на логику и викториной «Открывая для себя Тобольск» состоится 13 декабря в 19 часов, сообщает «Тюменская область сегодня». В автоквесте будет 10 этапов, которые связаны с недавно появившимися в городе ангелочками.

Как сообщили в городском центре добровольческого движения, задания будут нести краеведческий характер. Их будут открывать участники с помощью QR-кодов, а потом присылать ответы.

- Каждая из статуэток несет какой-то смысл: есть ждущий ангел, есть рассказывающий, смотрящий, музыкальный, театральный. И на каждом этапе задание будет привязано к ангелочку: как он выглядит, на что указывает и, что самое главное, в каком месте находится, – говорят организаторы.

Принять участие в проекте могут команды до 4-х человек, заявки на участие принимают до 6 декабря 2021. Хотя бы у одного из участников должны быть с собой водительские права.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробности о проекте можно узнать по телефону 8 (3456)24-31-33.