В Областном центре реабилитации инвалидов открылся кабинет нейрокоррекции со спецоборудованием

Фото: Областной Центр реабилитации инвалидов

Кабинет нейрокоррекции, оснащенный специальным оборудованием, открылся в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов в преддверии Международного дня инвалидов. Специалисты центра, в числе которых психологи и логопеды, окажут детям профессиональную помощь по направлениям «нейрологопедия» и «нейрокоррекция». Все специалисты прошли дополнительное обучение.

- Открытие кабинета нейрокоррекции – требование времени, - говорит директор Областного центра реабилитации инвалидов Лилия Нуримухаметова. – До конца 2021 года занятия в кабинете пройдут более десяти ребят.

По ее словам, методы нейрокоррекции эффективны при сенсорно-моторных нарушениях, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, нарушений поведения и расстройствах, связанных с нарушениями структур головного мозга и межполушарных связей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что с марта 2020 года областной центр реабилитации инвалидов работает с получателями соцуслуг в том числе дистанционно: по скайпу и телефону.