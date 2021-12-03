Четверых детей тюменки, осужденной за ранение соседки из-за собачки, отдают в приют. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд приговорил мать четверых детей, которая ранила ножом соседку, к трем годам колонии общего режима. Ее дети, в свою очередь, отправляются в приют.

ЧП произошло днем 15 апреля 2021 года в квартире на улице Интернациональной. В этот день к пьяной Екатерине К. пришла соседка, тоже нетрезвая, и попыталась забрать у нее собачку – якобы хозяйка неправильно за ней ухаживает.

– Кроме того, женщина обвинила осужденную в том, что она обижает ее детей. Ругань переросла в драку. Екатерина, вырвавшись из рук соседки, сбегала на кухню за ножом и два раза ударила им обидчицу в грудную клетку и ключицу, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Раненая женщина вернулась в свою квартиру, где дети вызвали ей скорую помощь. Екатерину К. задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело.