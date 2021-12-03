В Тобольске мужчина скончался после удара ножом от соседа. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего рецидивиста из Тобольска. Мужчина обвиняют в убийстве своего соседа.

Трагедия произошла 2 декабря вечером. В это время ранее судимый обвиняемый находился около одного из домов на улице 2-я Северная. Он поругался с соседом и зарезал его. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте.

– В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении тоболяка меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области

В настоящее время сотрудники ведомства собирают доказательственную базу, устанавливая все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.