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Общество3 декабря 2021 10:53

В Тюмени школьники не останутся без новогодних утренников

Об этом сообщили в городском департаменте образования
Сергей Швецов
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В Тюмени школьники не останутся без новогодних утренников.

В Тюмени школьники не останутся без новогодних утренников.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени школьники не останутся без новогодних утренников. Решение принято по итогам заседания комиссии по безопасности при администрации города.

– Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, учителям посоветовали организовывать новогодние утренники внутри одного класса, не смешивая потоки. Это поможет избежать массового скопления людей, – сообщили в городском департаменте образования.

Сотрудники пройдут инструктажи на тему того, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. В новогодние праздники будет организовано дежурство персонала образовательных организаций.