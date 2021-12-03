В Тюмени школьники не останутся без новогодних утренников. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени школьники не останутся без новогодних утренников. Решение принято по итогам заседания комиссии по безопасности при администрации города.

– Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, учителям посоветовали организовывать новогодние утренники внутри одного класса, не смешивая потоки. Это поможет избежать массового скопления людей, – сообщили в городском департаменте образования.

Сотрудники пройдут инструктажи на тему того, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. В новогодние праздники будет организовано дежурство персонала образовательных организаций.