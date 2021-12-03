В Затюменском экопарке открывают бесплатный круглосуточный каток с музыкой. Фото: Тюмень - наш дом

В Затюменском экопарке открывают бесплатный каток. Если погода не подведет, там можно покататься уже на следующей неделе.

– Ледовую площадку создавали всю неделю. Каток планируют открыть на следующей неделе при устоявшейся температуре не выше минус 5 градусов. Будет звучать музыка, планируется организовать прокат коньков, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве пояснили, что дети до 12 лет должны кататься только в сопровождении взрослых.

На этой неделе в Затюменском экопарке закончили прокладывать лыжню из искусственного снега и на площадке для памп-трека залили каток площадью 1 400 квадратных метров. Также здесь есть две двускатные горки.