Тюменская область получила награду на форуме в Москве.

Тюменская область получила награду на форуме в Москве. Первое награждение финалистов Международной премии #МыВместе состоялось буквально несколько часов назад.

Так, в номинации «Зелёная страна» трека «Бизнес» второе место получил «Сибур холдинг» за проект «Зелёный лес». В нем сочетаются мероприятия по лесовосстановлению и экоспросветительские инициативы для жителей региона.

Отметим, что награждение финалистов премии #МЫВМЕСТЕ проходит в несколько этапов в течение всех дней форума.