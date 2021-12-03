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Общество3 декабря 2021 9:38

Под Тобольском ветерану труда возместили расходы на газификацию после обращения к прокурору

Размер возмещения составляет 60 тысяч рублей
Сергей Швецов
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Под Тобольском ветерану труда возместили расходы на газификацию после обращения к прокурору.

Под Тобольском ветерану труда возместили расходы на газификацию после обращения к прокурору.

Фото: Ольга Крыльцова

Ветеран труда из деревни Епанчина Тобольского района обратилась к прокурору Тюменской области Владиславу Московских по вопросу газификации жилого дома. После разговора с ним женщине перечислили 60 тысяч рублей.

В ноябре 2021 года дом женщины бесплатно подключили к сетям газораспределения. Однако ей пришлось заплатить вышеуказанную сумму за строительные и монтажные работы.

– В соответствии с региональным законодательством, ветераны труда имеют право на возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования, – отметили в пресс-службе местной прокуратуры.

По поручению ведомства Тобольская межрайонная прокуратура оказала правовую помощь пожилой женщине в оформлении указанной меры социальной поддержки.