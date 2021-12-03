Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 декабря 2021 года: умерли еще 22 человека

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 3 декабря увеличилось на 22. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 3 декабря увеличилось на 22. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 916 человек.

По информации Оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 310 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 81 812); 254 человека выздоровели (за весь период — 63 648); 29 детей заболели (из общего числа заболевших); 35 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 35 403 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 915 791 человек, полный курс прошли 794 021.

За последние сутки в России выявлено 32 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 217 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 514 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 736 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровел 8 436 631 человек.