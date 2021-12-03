Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 декабря 2021 года: заболели еще 310 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 декабря увеличилось на 311. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 декабря увеличилось на 311. Всего с начала пандемии ковид подхватили 81 812 человек.

За последние сутки в России выявлено 32 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 217 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 514 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 736 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровели 8 436 631 человек.