Житель Тюмени, возвращаясь из Египта на самолете, плевался в пассажиров. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса Шарм Эль Шейх – Екатеринбург требуется наряд полиции. Дело в том, что на борту находился пьяный тюменец.

– 50-летний гражданин ругался матом на бортпроводников, плевался в пассажиров и портил имущество авиакомпании – ломал перегородку в салоне, – сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Правонарушителя доставили в дежурную часть, затем в медицинское учреждение для освидетельствования, которое показало содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя. В настоящее время в отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях.