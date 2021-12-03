В Тобольске санитарка облбольницы получила тяжелую травму. Фото - tobmed.ru.

Санитарка областной больницы № 3 Тобольска получила тяжелую травму, поскользнувшись и упав на асфальт перед зданием медицинского учреждения. Ее, уже без сознания, обнаружили шедшие на работу коллеги.

– Работодатель содержал в ненадлежащем состоянии подходы к месту работы – их не обрабатывали противогололедными реагентами. Также работника не ознакомили со схемой безопасных переходов на территории учреждения, – сообщили в Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Также стало известно, что санитарка работала во вредных условиях труда без прохождения психиатрического освидетельствования. У нее выявили увеличенную трудовую нагрузку. Работодателя привлекут к административной ответственности.