Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 7:36

Тюменка потеряла почти 200 тысяч рублей, решив заработать на ставках

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменка потеряла почти 200 тысяч рублей, решив заработать на ставках.

Тюменка потеряла почти 200 тысяч рублей, решив заработать на ставках.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Исетское обратилась жительница района с заявлением о том, что мошенники лишили ее сбережений. 58-летняя женщина рассказала следователю, что в интернете нашла торговую платформу и решила заработать, делая ставки на бирже.

Первый ее инвестиционный вклад составил 20 тысяч рублей. По телефону и с помощью переписки в мессенджере она общалась мнимым с сотрудником брокерской компании, который помогал ей делать ставки. Женщине демонстрировали на сайте график роста прибыли.

– Тысячу рублей она даже вывела со счета, но затем пополнила счет еще более чем на 150 тысяч рублей. Когда гражданка решила вернуть деньги вместе с накопленным доходом, связь с телефонным мошенником резко прервалась, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.