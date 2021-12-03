Тюменка потеряла почти 200 тысяч рублей, решив заработать на ставках. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Исетское обратилась жительница района с заявлением о том, что мошенники лишили ее сбережений. 58-летняя женщина рассказала следователю, что в интернете нашла торговую платформу и решила заработать, делая ставки на бирже.

Первый ее инвестиционный вклад составил 20 тысяч рублей. По телефону и с помощью переписки в мессенджере она общалась мнимым с сотрудником брокерской компании, который помогал ей делать ставки. Женщине демонстрировали на сайте график роста прибыли.

– Тысячу рублей она даже вывела со счета, но затем пополнила счет еще более чем на 150 тысяч рублей. Когда гражданка решила вернуть деньги вместе с накопленным доходом, связь с телефонным мошенником резко прервалась, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.