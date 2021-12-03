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Звезды3 декабря 2021 6:50

Тюменцы увидят родной город 16 декабря на премьере фильма «Ёлки 8»

Все истории в фильме основаны на реальных событиях
Сергей Швецов
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Тюменцы увидят родной город 16 декабря на премьере фильма «Ёлки 8».

Тюменцы увидят родной город 16 декабря на премьере фильма «Ёлки 8».

Тюменцы увидят родной город 16 декабря на премьере фильма «Ёлки 8». Историю, которая основана на реальных событиях, снимали в аэропортах Рощино и Ремезов, а также на термальных курортах. Известно, что в Тюмени снималась певица Ольга Бузова.

Производством картины занимаются IVI Originals и студия Bazelevs. Все истории в фильме основаны на реальных событиях. Сценарий тюменской новеллы написали наши земляки – авторы из продюсерского центра «База» Алексей Южаков и Михаил Артемьев.

СПРАВКА «КП»

«Ёлки» – самая популярная кинофраншиза в истории российского кино. Каждая картина саги построена по принципу альманаха, где переплетаются истории разных людей, а действие развивается под Новый год. Проект насчитывает семь частей: первый фильм вышел в 2010 году, последний – в 2018 году.