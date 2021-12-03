Тюменцы увидят родной город 16 декабря на премьере фильма «Ёлки 8».

Тюменцы увидят родной город 16 декабря на премьере фильма «Ёлки 8». Историю, которая основана на реальных событиях, снимали в аэропортах Рощино и Ремезов, а также на термальных курортах. Известно, что в Тюмени снималась певица Ольга Бузова.

Производством картины занимаются IVI Originals и студия Bazelevs. Все истории в фильме основаны на реальных событиях. Сценарий тюменской новеллы написали наши земляки – авторы из продюсерского центра «База» Алексей Южаков и Михаил Артемьев.

СПРАВКА «КП»

«Ёлки» – самая популярная кинофраншиза в истории российского кино. Каждая картина саги построена по принципу альманаха, где переплетаются истории разных людей, а действие развивается под Новый год. Проект насчитывает семь частей: первый фильм вышел в 2010 году, последний – в 2018 году.