Сотрудники СУЭНКО подтвердили, что они лидеры электроэнергетики РФ. Фото - СУЭНКО.

Сотрудники энергокомпании СУЭНКО заняли первое и третье место на III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лидеры электроэнергетики – 2021». Андрей Золотухин из филиала «Тюменские городские электрические сети» одерживает победу в этом конкурсе уже второй год подряд.

В Москве завершился III Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лидеры электроэнергетики – 2021». Мероприятие прошло на ВДНХ в инновационно-образовательном комплексе «ТЕХНОГРАД».

Участники прошли 3 этапа, продемонстрировав теоретические знания, практические навыки, а также умение оказать первую помощь получившему удар током. В итоге два места на пьедестале почета заняли энергетики СУЭНКО, выступавшие в номинациях «Лучший специалист релейной защиты и автоматики» и «Лучший кабельщик».

Безусловным победителем стал Андрей Золотухин из филиала «Тюменские городские электрические сети»: он не допустил ни одной ошибки, стал лучшим из релейщиков и набрал максимальные 250 баллов. (Год назад Золотухин также победил на этом конкурсе в номинации «Лучший релейщик»). А Евгений Сумин из «Курганских городских электрических сетей» стал лучшим среди кабельщиков, набрав 233 балла, и занял третье место в общем зачете.

– Самое искреннее спасибо нашим ребятам, мы все гордимся ими и поздравляем с победой! То, что наши молодые кадры побеждают в федеральных конкурсах, говорит о том, что система непрерывного обучения в СУЭНКО и наставничество опытных энергетиков приносит свои плоды, – прокомментировал директор энергокомпании Данил Анучин.