Тюменка заколола экс-возлюбленного открывашкой, а после заявила, что больше такого не будет.

В Ишиме 31-летняя горожанка ранила открывашкой 41-летнего мужчину. Участковый выяснил, что ранее граждане состояли в близких отношениях, а накануне вместе распивали алкоголь.

– Из-за прежних обид между ними возник конфликт, в ходе которого женщина взяла со стола консервный нож и ударила им пострадавшего два раза в бедро, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Врачи диагностировали лёгкий вред здоровью пострадавшего. Свою вину злоумышленница признала.

В отношении фигурантки отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.