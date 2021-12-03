В Тюмени два безработных друга украли из магазина алкоголь и выпили до поимки. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 7 по Тюмени поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов продовольственных товаров с улицы Демьяна Бедного. Он сообщил, что два молодых человека украли спиртные напитки на сумму около трех тысяч рублей.

Участковый изучил записи с камер видеонаблюдения, установил личности подозреваемых и задержал их. Ими оказались неработающий 23-летний рецидивист и его безработный 21-летний друг.

– Молодые люди, воспользовавшись невнимательностью сотрудников торговой точки, спрятали алкоголь под курткой и беспрепятственно вынесли его из магазина. Похищенное приятели позже употребили лично, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюмени Алиса Пислегина.

В отношении злоумышленников следственным отделом ОП № 7 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.