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Общество3 декабря 2021 5:47

В Тюмени к середине декабря зальют более 120 ледовых площадок. Список

Процессу заливки уделяется большое внимание
Сергей Швецов
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В Тюмени зальют более 120 ледовых площадок.

В Тюмени зальют более 120 ледовых площадок.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени зальют более 124 ледовых площадок и хоккейных кортов. Процессу заливки уделяется большое внимание

Как рассказали в ТГМЦ, чтобы получить качественный лёд, необходимо сделать не менее 30 – 40 проливок. Тут важно не спешить и помнить: чем тоньше слой, тем он крепче.

На днях на базе школы № 48 состоялся мастер-класс для представителей образовательных учреждений, спортивных школ, управ, частных управляющих компаний и подрядчиков города. Опытные тренеры по хоккею им продемонстрировали мастерство заливки ледовой площадки.

– Подготовить все ледовые катки и хоккейные корты планируется до середины декабря, при благоприятных для этого погодных условиях, – отметили в ТГМЦ.

Здесь вы можете ознакомиться со списком адресов кортов и площадок, где можно бесплатно покататься на коньках.