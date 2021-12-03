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Здоровье3 декабря 2021 5:29

В Вагае закроют ковид-госпиталь из-за сокращения коек

Больных коронавирусом стало меньше
Сергей Швецов
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В Вагае зароют ковид-госпиталь из-за сокращения коек.

В Вагае зароют ковид-госпиталь из-за сокращения коек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Вагае закрывают моноинфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

По ее словам, из-за уменьшения числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, количество коек сокращено в общем на 652. Так, их стало меньше в областной инфекционной больнице и в моноинфекционном госпитале на базе реабилитационного центра «Надежда».

В планах закрыть госпиталь в ОБ № 9 в Вагае и «красную зону» в реабилитационном центре «Жемчужина».

В настоящее время в тюменских ковид-госпиталях находятся 3 336 человек. Из них 1 366 человек старше 60 лет, еще 352 – старше 80 лет.