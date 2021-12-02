Тюменских туристов посадят дома из-за «омикрона». Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino" в ВК.

В Тюменской области решили принять меры для предотвращения завоза нового штамма COVID-19 «омикрон». Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности».

– Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты «Рощино», «Ремезов», – сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области.

До получения результатов лабораторного исследования на ковид методом ПЦР им предписывается соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.