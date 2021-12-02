При поддержке «РН-Пурнефтегаза» в Пуровском районе ЯНАО реализуют программу по восполнению ценных пород рыб. Фото предоставлено "КП".

«РН-Пурнефтегаз» поддержал экоинициативу Пуровского района ЯНАО, направленную на восполнение биоресурсов. В рамках благотворительной деятельности нефтяников сельскохозяйственной общиной «Харампурская» приобретены садковые системы для выращивания аквакультуры – радужной форели и чира.

– Это уникальный опыт применения новой технологии на Крайнем Севере. В зимний период проведем мониторинг оборудования, чтобы понять, как оно будет функционировать в наших условиях. Весной планируем запустить в системы мальков, – рассказал генеральный директор сельскохозяйственной общины «Харампурская» Александр Девятериков.

Фото предоставлено "КП".

Приобретённые системы выращивания рыб используются по всему миру и доказали свою эффективность. На территории Пуровского района подобное оборудование применяется впервые. Перед его установкой биологи проделали большую работу по определению места размещения садковых линий. Их установили в верховьях системы нагульных и нерестовых озёр, где ранее существовала большая популяция ценных пород рыб.

«РН-Пурнефтегаз» регулярно поддерживает инициативы, направленные на восполнение биоресурсов и восстановление экосистем. Ежегодно по заказу Общества в районе села Уват Тюменской области выпускают миллионы мальков сиговых пород рыб. Только за последние 5 лет эта цифра составила более 12 миллионов мальков.