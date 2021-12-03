В Тюмени 3 декабря 2021 года отключат сразу шесть светофоров. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Елизарова – Щорса – Жигулевской, Горького – Котельщиков, Горького – Харьковской. Также в это время погаснет светофор у СК «Прибой» и на переходе на улице Харьковской у школы № 15. С 10.00 до 13.00 отключение произойдет на пересечении улиц Профсоюзной и Эрвье.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.