В Тюмени убивший пару лосей бывший охотинспектор отделался условным сроком. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени огласили приговор бывшему охотинспектору Николаю Бабкевичу, который завалил пару лосей. Дело было 21 апреля 2020 года. В этот день мужчина у коттеджного поселка Кулига-2 застрелил самку и самца лося, освежевал туши и спрятал шкуры и головы незаконно добытых животных.

– Во время расследования уголовного дела Бабкевич оплатил 640 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб и просил прекратить уголовное дело. Однако суд ему отказал, материалы передали следователям, – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Карабин и квадроцикл по приговору суда будут конфискованы в доход государства.