Ирина Ульянова прокомментировала решение тюменского губернатора снизить налоговую нагрузку для малого бизнеса. Фото - ВК.

Президент фонда общественной дипломатии «Диалог» Ирина Ульянова прокомментировала решение губернатора Тюменской области снизить налоговую нагрузку для малого бизнеса. По ее словам, благодаря такой поддержке, тысячи обычных предпринимателей, работающих в сфере непродовольственной торговли, общепита и услуг, сэкономят 30% на уплате налога.

– Несмотря на то, что эти дополнительные налоговые льготы не затронут организации, применяющие упрощенную систему «доходы минус расходы», а только «доходы» и предпринимателей, которые используют патент, все равно это ощутимая поддержка для микропредпринимателей, – заявила Ульянова.

Сам глава региона Александр Моор, который инициировал закон, считает, что новые налоговые льготы помогут бизнесу преодолеть последствия пандемии.