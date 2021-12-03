В Увате рецидивиста остановила мама мужчины, на которого он замахнулся ножом. Фото: Ольга Крыльцова

В поселке Уват к участковому обратился местный житель, который сообщил, что ему угрожал убийством его знакомый. Сотрудник полиции установил, что мужчины распивали алкоголь дома у заявителя, и в ходе застолья потерпевший оскорбил подозреваемого.

– В ответ ранее неоднократно судимый 37-летний фигурант взял в руки кухонный нож и начал высказывать в адрес оппонента угрозы убийством. В этот момент в квартиру зашла мать потерпевшего. Увидев женщину, злоумышленник выбросил нож и покинул квартиру, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.