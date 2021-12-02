В Тюменской области отменили все массовые спортивные мероприятия до конца года. Фото - ФК «Тюмень».

В Тюменской области отменили все массовые спортивные мероприятия до конца года. Их будут проводить в онлайн-формате.

– Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и для предотвращения распространения коронавируса, – прокомментировали в департамент спорта Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что речь идет о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые ранее были включены в календарный план на 2021 год, а также о массовых мероприятиях в системе дополнительного образования, патриотического воспитания и добровольческого движения.

Тренировки в спортивных школах и детских центрах не отменяют, они продолжаются с соблюдением всех санитарных норм и правил.