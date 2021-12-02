В Тюмени прошли следственные действия по жуткому ДТП с участием экс-сотрудника СК. Фото - "АВТО Тюмень. ДТП" в ВК.

В Тюмени прошли следственные действия по делу по жуткой аварии, которую устроил уже бывший сотрудник следственного комитета 34-летний Павел Шадрин. Ради этого перекрывали часть улицы Федюнинского у торгового центра «Остров».

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Они выложили фотографии с места, на которых видны машины полиции и ГИБДД. В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции подтвердили предположение горожан.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 23 ноября. Пьяный Шадрин на высокой скорости сбил двух дорожных рабочих, которые чистили отбойники. От удара мужчин разорвало на части.