«Из грязи в князи». В Тобольске уникальная находка в мусоре стала музейным экспонатом

В Тобольске уникальная находка в мусоре стала музейным экспонатом. Фото - ТЭО,

В Тобольске уникальная находка в мусоре стала музейным экспонатом местного Музея печати. Старые газеты чудом уцелели в кузове мусоровоза.

– Считалось, что в подшивке только газета «Известия» 1934 года. Но при детальном изучении, когда газеты подсохли, выяснилось, что она содержит также отдельные номера «Известий» за 1947 год, несколько экземпляров «Коммунистического просвещения» 1932 и 1935 годов, «За индустриализацию» 1932 года, «Комсомольской правды» 1947 года, «Правды» 1930, 1951 и 1958 годов, – сообщил регоператор.

В какой именно партии ТКО находились ценные газеты и, вообще, кто от них избавился, не известно: слишком уж широка география работы предприятия.

– Подшивка газет станет одной из жемчужин коллекции и будет экспонироваться во время специализированных выставок. Газеты удивительно хорошо сохранились и уцелели во время своих приключений, но им требуется небольшая реставрация, – сообщила заведующая Музеем печати Елена Швецова.