Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 декабря 2021 года: умерли еще 10 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 2 декабря увеличилось на 10. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 2 декабря увеличилось на 10. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 894 человека.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 311 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 81 502), 235 человек выздоровели (за весь период – 63 394), 59 детей заболели (из общего числа заболевших), 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 35 487 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 909 897 человек, полный курс прошли 783 977.

За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 221 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 185 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 703 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек.