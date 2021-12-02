Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 декабря 2021 года: заболели еще 311 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 декабря увеличилось на 311. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 декабря увеличилось на 311. Всего с начала пандемии ковид подхватили 81 502 человека.

За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 221 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 185 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 703 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек.